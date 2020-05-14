شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات ظهور نتائج التجارب على لقاح كورونا من جامعة أكسفورد الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الباحثون في أكسفورد اختبار لقاح Covid-19 على البشر في الشهر الماضي، وقد أثيرت الآمال في الحصول على لقاح فعال ضد الفيروس التاجي اليوم بعد أن كشف خبير عن نتائج تجربة بشرية يمكن أن تكون متاحة في غضون شهر.

قال البروفيسور السير جون بيل ، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد ، إنه تم تطعيم "عدة مئات من الأشخاص، موضحا أن التحدي الآن هو أن تكون قادرًا على التصنيع على نطاق واسع بمجرد الموافقة عليه من قبل المنظمين.



نتائج تجارب لقاح أكسفورد الشهر القادم

فوفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، ففي نهاية الشهر الماضي ، بدأ فريق من الباحثين في أكسفورد اختبار لقاح Covid-19 في المتطوعين من البشر، حيث سيحصل نصف هؤلاء على مرشح اللقاح بينما سيحصل النصف الآخر - المجموعة الضابطة - على لقاح التهاب السحايا المتاح على نطاق واسع، ومن المقرر أن يبدأ فريق منفصل من إمبريال كوليدج لندن في اختبار مرشح لقاح آخر على البشر في يونيو.

سيحاول لقاح أكسفورد تحفيز الجهاز المناعي باستخدام فيروس نزلات البرد العادي المأخوذ من الشمبانزي ، بينما سيستخدم الخبراء بجامعة امبريال كوليدج قطرات من السائل لحمل المواد الوراثية التي يحتاجونها للوصول إلى مجرى الدم.

قال السير بيل: "نريد أيضًا التأكد من أن بقية العالم سيكون جاهزًا لصنع هذا اللقاح على نطاق واسع بحيث يصل إلى السكان في البلدان النامية ، على سبيل المثال ، حيث تكون الحاجة كبيرة جدًا.



تجارب لقاح اكسفورد

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وأضاف : لدينا أكثر من 1000 شخص يريدون بدء المرحلة الأولى من المشروع، وحتى الآن جيد جدًا ، بدأنا في انتظار إشارة للدعوة لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين تم تلقيهم اللقاح ، لا يصابون بالمرض مرة أخرى، وهذه هي الخطوة التالية".

وأوضح أيضا أن الباحثين ناقشوا عمدا تعريض الناس للفيروس ، لكن الجوانب العملية معقدة ، حيث لا يوجد علاج حتى الآن لإنقاذ الناس إذا مرضوا.

وأضاف أنه للتحقق من فعاليته ، ستحتاج إلى إعطاء الفيروس لأولئك الأكثر عرضة للخطر ، وأن خطر موتهم سيكون مرتفعًا جدًا إذا لم ينجح.

يأتي الأمر كما حذر بوريس جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه ليس هناك ما يضمن أن يجد العالم لقاح فيروسات التاجية.

قال رئيس الوزراء أننا قد نعيش مع المرض لفترة طويلة - على الرغم من كون المملكة المتحدة في طليعة الجهود المبذولة لهزيمته.