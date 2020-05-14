265 وفاة و16579 إصابة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال نهار الخميس، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 265 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الخميس، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة خلال ساعات النهار ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16579.

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وأضافت وزارة الصحة إن 62 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 43 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، كما يعيش 52 من المصابين على أجهزة التنفس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 12364 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها في مارس الماضي.