تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معمول تمر في رمضان

المقادير

لتحضير العجينة:

1 ملعقة صغيرة محلب

6 ملعقة كبيرة سكر

½ كوب زيت نباتي

3 كوب دقيق

رشة ملح

1 كوب أو اكثر حليب سائل او ماء حسب الحاجة اثناء العجن

2 كوب زبدة مذوبة او سمن

3 كوب سميد ناعم

لتحضير الحشوة:

2 كوب تمر

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

2 ملعقة صغيرة سمسم

½ ملعقة صغيرة زيت

الطريقة:

1. لتحضير العجينة، ضعي في وعاء الدقيق والسميد والسكر والملح والمحلب، واخلطي المكونات الجافة مع بعضها

2. في وعاء صغير، ذوبي الزبدة والزيت معاً ثم اضيفي مزيج المواد الدهنية فوق المكونات الجافة واخلطي بيديك مع الفرك جيداً حتى يتشبع الدقيق والسميد

3. اسكبي الحليب (أو الماء) تدريجياً مع العجن باستمرار للحصول على عجينة طرية وسهلة التشكيل

4. غطي العجينة واتركيها جانباً ترتاح لمدة ساعتين

5. لتحضير الحشوة، اعجني في وعاء التمر جيداً مع السمسم والزيت والقرفة، ثم شكلي عجينة التمر على شكل كرات صغيرة بحجم حبة البندق

6. حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية

7. ادعكي العجينة مرة واحدة ثمّ شكليها إلى كرات متوسطة الحجم

8. اصنعي فجوة في وسط كل كرة عجينة وضعي بداخلها كرة تمر صغيرة، ثم اغلقي كرة العجين بتأن وروية

9. ضعي العجينة في القالب المخصص بالأقراص واكبسيها بخفة براحة يدك، ثم اضربي القالب بروية على سطح صلب ليخرج منه القرص

10. صفي الأقراص في صينية مع ترك مسافة بينها وادخليها الفرن لمدة 10 دقائق او حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً

11. أخرجي أقراص التمر من الفرن واتركيها لتبرد تماماً، ثم قدميها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل كيكة الرمل الهشة بالزبادي

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية قمر الدين بالفستق الحلبي