تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل كيكة الرمل الهشة بالزبادي

المقادير

1 كوب زبادي

1 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب زيت

1 علبة حليب مكثف محلى

1 كوب سميد

3 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

3 عدد بيض

3 ملعقة صغيرة فانليا

½ كوب لوز مجروش

الطريقة:

1. إشعلي الفرن على حرارة 180 درجة، ثم إدهني صينية بالقليل من الزبدة ‏وأنثري عليها الدقيق كخطوة أولى وهامة لتنفيذ طريقة عمل كيكة الرمل الهشة بالزبادي.‏

2. ‏في مقلاة على النار أضيفي السميد وقومي بتقليبه جيدا حتى يتم تحميصه، ثم إرفعيه من على النار واتركيه جانبا.

3. ‏أحضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه البيض والسكر واخلطيهم جيدا.

4. أضيفي الفانيليا، و البايكنغ باودر، و لبن الزبادي، و الزيت، واستمري في الخلط لتحصلي على مزيج متجانس.

5. ‏‏أضيفي الدقيق تدريجيا إلى الخليط واستمري حتى يصبح ناعما.

6. اسكبي الخليط في الصينية وأدخليها إلى الفرن لمدة 35 دقيقة حتى تنضج كيكة الرمل.

7. بعد التأكد من نضج الكيكة إدهني الحليب المكثف المحلى وزينيها بالسميد ‏المحمص واللوز المجروش.‏

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