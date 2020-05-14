تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية قمر الدين بالفستق الحلبي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 كوب عصير قمر الدين غير المحلى

2 ملعقة كبيرة سكر

2 معلقة كبيرة نشا

فستق حلبي مجروش للتزيين الطريقة: نسكب أولا عصير قمر الدين في وعاء مناسب على نار متوسطة

نضيف النشا والسكر فوق عصير قمر الدين، ونحرك جيدا حتى يذوب النشا تماما

نترك المكونات على النار حتى يصبح المزيج سميكا

نسكب المهلبية في 3 كاسات للتقديم، ونتركها حتى تبرد على درجة حرارة الغرفة، ثم ندخلها الثلاجة لتصبح باردة وتتماسك جيدا

نزين مهلبية قمر الدين بالفستق الحلبي، ونقدمها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير قطايف بالفستق الحلبي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير غريبة الفستق الحلبي

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