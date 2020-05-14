تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البسكوت بالتمر

المقادير

• 400 جرام زبدة

• ½ كوب قهوة عربية محضرة بالحليب

• 600 جرام دقيق

• 2 ملعقة صغيرة هيل

• 12 بيضة

• خليط دهن العجين:

• 1 بيضة مخفوقة مع قهوة سريعة التحضير

• للحشوة:

• 1 كيلوجرام عجينة التمر

• 250 جرام فستق مفروم

• 50 ملل ماء زهر

• 1 ملعقة صغيرة برش البرتقال

الطريقة:

1. في وعاء، اخلطي الزبدة والقهوة والدقيق والهيل والبيض معًا

2. اعجني حتى تصبح المكونات عجينًا، ثم برديها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة

3. غلفي صينية الخبز بورق الخبز، وافردي العجين بالنشابة بحجم يكفي أن تكون طبقتان من البسكويت بحجم الصينية

4. ضعي أول طبقة على ورق الخبز، ثم ضع الحشوة فوق العجين

5. ضعي الطبقة الثانية من العجين فوق الحشوة، وادهني الوجة بخليط البيض ثم برديه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة

6. قطعي العجين باشكال حسب الرغبة ثم اخبزيها على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبًا

7. اتركي حلى البسكوت بالتمر يبرد ثم قدميه.

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