تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الكنافة المحشية بالفستق

القاهرة - لايف ستايل المقادير ½ كيلو كنافة

علبة حليب مكثف محلى

½ كوب زبده غير مملحه

فستق مبروش للتزيين الطريقة: قومي بتكسير الكنافة لقطع صغيرة جدا.

في وعاء على النار ضعي الزبدة مضافا إليه الكنافة وقلبيها حتى يتحول لونها للون الذهبي المائل للإحمرار.

إرفعي الكنافة من على النار وإتركيها جانبا لتبرد.

أضيفي الحليب المكثف إلى الكنافة وإخلطيهم معا لتصبح عجينة لينة يسهل تشكيلها

قومي بتقسيم العجينة وقطعيها على شكل كرات صغيرة.

قومي بتزيين كرات الكنافة بالفستق المجروش ثم قدميها مع المشروب المفضل على مائدة رمضان. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تارت الكنافة بالجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكنافة الكذابة

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