القلب أكثر أعضاء الجسم تضررًا أثر الإصابة بفيروس كورونا

بعد تفشى فيروس كورونا حول العالم وإصابة العديد من الأشخاص، وتؤثر الفيروسات التاجية عادةً على الجهاز التنفسي ، مسببةً أعراضًا مثل السعال وضيق التنفس عند بعض الأشخاص ، بما في ذلك كبار السن ،

معرضون لخطر الإصابة بمرض شديد من هذه الفيروسات، وتختلف مضاعفات الفيروس من شخص لأخر

وكشف موقع "medical news today" حول أبرز المضاعفات فيروس كورونا على أعضاء الجسم.

كما يمكن أن يؤثر أيضًا على القلب والأوعية الدموية، وقد يظهر هذا على أنه عدم انتظام ضربات القلب ،

أو عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأنسجة ، أو انخفاض ضغط الدم بدرجة كافية تتطلب الأدوية.

ويمكن أن تلتهب خلايا الكبد أو تتلف نتيجة للإصابة بفيروس كورونا ، يمكن أن تتسرب إلى كميات أكبر من الإنزيمات العادية في مجرى الدم.

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ومع أي عدوى ، يستجيب جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة الفيروس أو البكتيريا،

في حين أن هذه الاستجابة المناعية يمكن أن تخلص الجسم من العدوى ، إلا أنها يمكن أن تسبب أحيانًا ضررًا جانبيًا في الجسم.

كما يؤثر فيروس كورونا على المعدة والأمعاء، وأفاد بعض الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا أعراض قوية على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو الإسهال ، على الرغم من أن هذه الأعراض أقل شيوعًا من مشاكل الرئتين.

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