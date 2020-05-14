تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفريكة الصحية بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 كوب فريكة
1 بصلة كبيرة مفرومة
1 كوب واحد دجاج مسلوق ومقطع
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
¼ كوب زيت الذرة
الطريقة:
اغسلي الفريكة عدة مرات ثم انقعيها بالماء لمدة 30 دقيقة
سخني الزيت في وعاء متوسط الحجم على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم
قلبي البصل بالملعقة الخشبية حتى يصبح لونه ورديا شفافا
صفي الفريكة من ماء النقع ثم أضيفيها إلى البصل وقلبي لمدة 5 دقائق على نار هادئة
أضيفي أكواب من الماء أو المرق فوق الدجاج والبصل، ونكهي بالملح والفلفل الاسود والهيل
اتركي شوربة الفريكة على نار قوية حتى تغلي، ثم خففي النار وغطي الوعاء واتركيها تطهو لمدة 20 دقيقة
ضعي الشوربة في إبريق الخلاط الكهربائي وشغليه على السرعة المتوسطة حتى تصبح ناعمة، ثم اعيدي الشوربة الى الوعاء من جديد
أضيفي قطع الدجاج المسلوق للشوربة واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق اضافية مع اضافة الماء او المرق حسب الحاجة
اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة.
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