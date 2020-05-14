تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار الصحية بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 دجاجة مقطعة ومنقوعة بالخل والملح والبهارات حسب الرغبة

1 حبة بصل مقطعة شرحات

2 كوب حمص منقوع

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات

1 باكيت مرق الدجاج او مكعبات الدجاج الجاهزة

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم الطريقة: • في طنجرة الضغط على النار، ضعي يتم ملعقتي زيت واضيفي إليها شرحات البصل حتى يذبل

• اضيفي الحمص ومكعبات البطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق

• اضيفي الدجاج الى الخليط مع البهارات وقلبي من جديد لمدة 5 دقائق

• اضيفي 4 اكواب ماء للخليط واغلقي الطنجرة باحكام واتركيها لمدة 30 دقيقة

• انزعي العظم من الدجاج وقدمي شوربة الخضار الصحية بالدجاج ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة البطاطس بالكاري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية القرنبيط والبطاطس بالفرن

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