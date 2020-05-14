تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الذرة بالحليب لرمضان

المقادير

600 غرام ذرة

½ لتر حليب سائل

1 بصل

1 ملعقة كبيرة دقيق الذرة أو النشا

1 ملعقة صغيره بابريكا

½ لتر ماء

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

الطريقة:

قطعي البصل إلى قطع صغيرة.

في وعلاء على النار إقلي بالزيت على النار حتى يصبح لونه ذهبيا.

أضيفي الذرة ثم النشاء بعد تذويبه في الحليب و أضيفي خليط نشاء و الحليب.

أضيفي الماء، و البابريكا و الملح ثم اتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة.

إخلطي الحساء في الخلاط وقدميه ساخن مع تزيننه ببعض حبات الذرة والبابريكا.

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