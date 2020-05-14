تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الذرة بالحليب لرمضان

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
600 غرام ذرة
½ لتر حليب سائل
1 بصل
1 ملعقة كبيرة دقيق الذرة أو النشا
1 ملعقة صغيره بابريكا
½ لتر ماء
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
الطريقة:
قطعي البصل إلى قطع صغيرة.
في وعلاء على النار إقلي بالزيت على النار حتى يصبح لونه ذهبيا.
أضيفي الذرة ثم النشاء بعد تذويبه في الحليب و أضيفي خليط نشاء و الحليب.
أضيفي الماء، و البابريكا و الملح ثم اتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة.
إخلطي الحساء في الخلاط وقدميه ساخن مع تزيننه ببعض حبات الذرة والبابريكا.
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