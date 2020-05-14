القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

1 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم

2 فص ثوم مهروس

200 جرام لحم مقطع مكعبات 1 سم

1 ملعقة صغيرة ملح

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل

2/1 ملعقة صغيرة قرفة

1 حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم

2 حبة كبيرة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

6 كوب ماء

2/1 كوب شوفان جاهز

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم الطريقة: 1. في وعاء سميك القاعدة، اضيفي الزيت والبصل ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة

2. قلبي البصل إلى أن يلين، ثم أضيفي الثوم وقلبي لعدة ثواني

3. أضيفي اللحم والملح والفلفل والبهار والقرفة وقلبي اللحم لعدة دقائق إلى أن يجف ماؤه ويصبح لونه بنيا

4. أضيفي الفلفل الاخضر والطماطم ومعجون الطماطم وقلبي اللحم مع الخضروات لتختلط

5. أضيفي مقدار 4 اكواب من الماء، ثم غطي الوعاء ودعي اللحم يطهو لمدة 20 دقيقة إلى أن ينضج تمام

6. أضيفي الشوفان وبقية الماء، ودعي الشوفان يطهو لمدة 10 دقائق إلى أن ينضج تماما وتتسبك الشوربة

7. في طبق تقديم عميق أسكبي شوربة الشوفان، ثم انثري البقدونس على الشوربة وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالدجاج والفاصوليا البيضاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الشوفان باللحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.