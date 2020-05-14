تجربة تسلط الضوء على إمكانية انتقال كورونا من القطط

الخميس 14 مايو 2020

رجحت نتائج تجربة معملية أنه يمكن للقطط نشر فيروس كورونا المستجد إلى القطط الأخرى بدون ظهور أي أعراض عليها.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين حصلوا على فيروس كورونا من أحد المرضى، وحقنوه في 3 قطط، وتم وضع كل قطة مع أخرى غير مصابة بالعدوى، وخلال 5 أيام، تم اكتشاف فيروس كورونا في الحيوانات الأخرى. ولم تظهر الأعراض مطلقًا على أي من الست قطط، وفقا للعين.

وقال خبير الفيروسات بيتر هافمان، الذي أجرى البحث، إنه لم يكن هناك عطاس أو سعال، ولم تصب القطط بارتفاع حرارة الجسم أو خسارة الوزن. إذا نظر مالك الحيوان الأليف، لن يلاحظ أي شيء".

وأوضح هافمان أن هذا العمل يبين الحاجة لمزيد من البحث بشأن ما إن كان يمكن للفيروس الانتشار من الناس إلى القطط ثم إلى الناس مجددًا.

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لكن قلل خبراء الصحة من هذا الاحتمال، وقالت الجمعية الأمريكية للطب البيطري في بيان جديد إن مجرد إصابة الحيوان عمدًا داخل المختبر لا تعني أنه سيصاب بسهولة بنفس الفيروس في الظروف الطبيعية.

لكن نصح هافمان الناس بعدم تقبيل حيواناتهم، وإبقاء الأسطح نظيفة؛ لتقليص فرص التقاط أي فيروس قد يخرج من الحيوانات.

قاد هافمان وزملاؤه من كلية الطب البيطري بجامعة ويسكونسن التجربة المخبرية، ونشرت النتائج بدورية "نيو إنجلند جورنال أوف ميديسن"، الأربعاء.

والشهر الماضي، جاءت نتائج قطين في أجزاء مختلفة من نيويورك إيجابية لفيروس كورونا بعد مرض تنفسي خفيف، وكان يعتقد إنهما التقطا الفيروس من الناس في منازلهما أو المنطقة، كما جاءت نتائج بعض النمور والأسود بحديقة برونكس إيجابية للفيروس.

وتوضح تلك الحالات والتجربة المخبرية الجديدة إن هناك حاجة لمزيد من التقصي بشأن سلسلة انتقال العدوى من البشر للقطط ثم إلى البشر، بحسب البحث.