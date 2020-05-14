15 إصابة جديدة بكورونا في اليمن

اتسعت رقعة انتشار فيروس كورونا الجديد إلى 9 محافظات يمنية بعد تسجيل أولى الإصابات في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وقالت اللجنة العليا لمواجهة كورونا، إنها سجلت، الخميس، 15 إصابة في محافظات الضالع وعدن ولحج وحضرموت، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ العاشر من إبريل الماضي إلى 85 حالة، و12 حالة وفاة.

ووفقا للجنة، سجلت محافظة عدن، الخميس، الرقم الأكبر بـ7 إصابات، تليها لحج بـ4 إصابات، ثم الضالع 3 وحضرموت حالة واحدة.

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وإضافة إلى هذه المحافظات، بات كورونا يتفشى أيضا في محافظات تعز ومأرب وشبوة والمهرة.

وكان وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم قد حذر من اتساع رقعة تفشي الفيروس ودعا السلطات المحلية في المحافظات، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية التي تحد من تفشي الوباء.

وأرجع الوزير إلى ظهور بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس في بعض المحافظات، إلى أن الإجراءات الاحترازية لاتزال غير مطبقة بالشكل المطلوب، وهو ما يستدعي تنفيذ رقابة شديدة على مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مع السماح بحركة مرور شاحنات نقل البضائع وفرق الأعمال الإنسانية فقط .