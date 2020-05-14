بالفيديو.. كيف ينشر مصاب واحد عدوى الفيروس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي تفكر فيه كثير من الدول في تخفيف قيود الإغلاق، ظهر مقطع فيديو من اليابان يوضح كيف يمكن للجراثيم والفيروسات الانتشار بسهولة في المطاعم عندما يكون شخص واحد فقط مصابا.

تقوم التجربة على محاكاة أجواء الوجود داخل أحد المطاعم أو سفينة سياحية، وأجرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) بالاشتراك مع خبراء في الصحة.

يظهر في الفيديو 10 أشخاص يدخلون أحد المطاعم، وأحدهم يشار إليه على أنه الشخص "المصاب بالعدوى"، ويذهب كل مشارك إلى البوفيه للحصول على الطعام كما يفعل في العادة، بدون التفكير في احتمال الإصابة بالعدوى.





في بداية التجربة، وضع المشاركون مادة مضيئة تستخدم للدلالة على الجراثيم، ومع نهاية الفيديو، وتحت الضوء الأسود، كانت المناطق المضيئة هي ما يشير لانتشار "العدوى".

ويمكن رؤية المادة على الطعام، والأطباق، والأواني، وحتى وجوه بعض المشاركين في التجربة.

Advertisements

وفي حين أن هذا النوع من التجارب ليس جديدًا، قال جون نيكولز أستاذ في علم الأمراض بجامعة هونج كونج إنهم يوضحون كيف يمكن للفيروس الانتشار بسرعة، خصوصا مع عدم غسيل اليدين.

وأوضح نيكولز لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الفيديو أوضح انتشار الفيروس على الأسطح والناس، قائلًا: "أعتقد أن هذا يسلط الضوء حقًا على الحاجة عما كان يقوله الناس بشأن نظافة اليدين لوقف انتشار المرض".

ومع ذلك، قال نيكولز إن الموقف "مصطنع"؛ لأن كثيرا من التركيز على اللمس وحده.

واتفق كينتارو إيواتا خبير الأمراض المعدية بجامعة كوبه مع هذا الرأي، قائلًا لشبكة "سي إن إن" إن التجربة وصفت فقط إمكانية الانتشار من خلال المخالطة، وهذا ليس دليلًا على ما حدث، لذا يجب التمييز بوضوح ما بين ما يمكن أن يحدث وما حدث."

لكن قال الخبيران إن التجربة تعتبر طريقة جيدة لتوضيح مدى أهمية غسيل اليدين.

ومن أجل العلم، أوضح نيكولز أنه سيكون من الأكثر فاعلية لمشاهدة إجراء التجربة بعد غسيل "المصاب بالعدوى" أيديهم لخمس ثوان ثم عشرة، وذلك من أجل أن يحصل الناس على صورة عن كيف يمكن لغسيل اليدين تقليص انتقال المواد المعدية.