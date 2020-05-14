إثيوبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

الخليج 365 - أديس أباباالخميس 2020/5/14 06:11 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 272.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 3580 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة لإثيوبيين، 5 رجال و4 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 17 و66 عاما.
وأضاف البيان أن 4 حالات لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و3 حالات مخالطة لمصاب سابق فيما لم يوضح سبب الحالتين الأخريين.
وأشار البيان إلى أن الحالات الـ 9 موزعة بين أديس أبابا 5 حالات والصومال الإثيوبي 4 حالات.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 108 حالات، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد.
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