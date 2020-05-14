تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكابوريا الشهية بحليب جوز الهند

المقادير

2 ارجل كابوريا كبيرة

1 كيلوجرام روبيان متوسط

3 كوب مرق الدجاج

4 سيقان عشب الليمون

1 فلفل حار

2 كوب حليب جوز الهند

¼ كوب زبدة الفول السوداني

3 ملعقة كبيرة سامبال (خلطة اسيوية)

رشة فلفل حار

2 ملعقة صغيرة صلصة سمك

1 كوب ماء

4 اوراق ريحان كبيرة

كستناء مملحة بالمكسرات

الطريقة:

• في وعاء، سخني مرق الدجاج

• اسحقي نهايات عشب الليمون وتقليمه من أعلى ثم قطعي كل ساق من النصف

• قومي بتقليم الفلفل الحار وقطعيه إلى شرائح من النصف ثم اضيفيه للمرق عندما يغلي لمدة 15 دقيقة

• اضيفي حليب جوز الهند وزبدة الفول السوداني وسامبال الفلفل الحار وصلصة السمك، ثم حركي المزيج جيدا

• اكسري ساقي الكابوريا وافتحيها وازيلي اللحم، ثم قطعيه لقطع صغيرة وضعيها جانبا

• اغسلي الروبيان المنظفة جيداً ثم اضيفيه مع الكابوريا والماء والكستناء إلى الماء واطهي الشوربة على درجة حرارة منخفضة لمدة 5 دقائق

• رشي الريحان المقطع على وجه شوربة الكابوريا وقدميها مع التوست المحمص.

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