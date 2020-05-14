"الصحة النفسية بعد كورونا" في ندوة عن بُعد في مجمع دبي للعلوم

نظّم مجمع دبي للعلوم ندوة عن بعد حول "الصحة النفسية بعد جائحة كورونا " ضمن ندوات " أدفانس هيلث " الإلكترونية التي يعقدها المجمع بشكل دوري، وسلّطت الندوة - التي شارك فيها عدد من الأطباء وخبراء الصحة النفسية - الضوء على استكشاف الاستراتيجيات التي تساعد على خفض مستويات القلق وتعزيز الصحة النفسية خلال جائحة " كورونا " .

وتأتي الندوة في إطار سعي دولة الإمارات إلى المستقبل واستشراف ما بعد " كورونا " وإعادة افتتاح الأعمال والشركات بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية .

شارك في الندوة - التي أدارها سعادة مروان عبد العزيز جناحي مدير عام مجمع دبي للعلوم رئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية في استراتيجية دبي الصناعية 2030 - كل من الدكتور عادل سجواني طبيب العائلة وأحد أعضاء الفريق الوطني للتوعية بفيروس " كورونا " المستجد والدكتور محمد طاهر العضو المؤسس لجمعية الإمارات للصحة النفسية للأطفال واليافعين وسارة راسمي أخصائية علم النفس المديرة العامة لمركز "Thrive Wellbeing Centre" وماهر الحسان المدير العام لشركة "BD MENA & Saudi".

وقال مروان عبد العزيز جناحي في افتتاح الندوة: "أصبحت الصحة النفسية من أهم المجالات التي يتم التركيز عليها عالميا بسبب ارتفاع مستويات القلق والضغوطات التي تواجهنا جميعاً.. لذا فإن تبادل المعرفة والخبرات حول آليات التأقلم الفعالة لتحقيق توازن بين الحياة الشخصية والمهنية وتعزيز صحتنا سيضمن لنا توفر الأدوات اللازمة لإدارة الأثر النفسي لوباء كوفيد-19 حاليا وفي عالم ما بعد كورونا".

وأضاف أن عيش حياة متوازنة ذات جودة عالية يسهم بتحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ويعزز ريادة الإمارات في جودة الحياة عالمياً وهو ما يعطي لموضوع الندوة أهميته .

وأشار الدكتور عادل سجوان إلى الأثر النفسي لفيروس " كوفيد- 19 " على أخصائيي الرعاية الصحية في خط الدفاع الأول وقال .."سوف ينتهي هذا الفيروس يوما ما لكن أحد الدروس المستفادة الواجب إدراكها هو أهمية الصحة النفسية لأن العاملين في الرعاية الصحية سيواجهون تحديا كبيرا عقب القضاء على فيروس كوفيد-19..وسوف تتأقلم الحكومة مع هذا الأمر بكفاءة لأن الصحة النفسية الجيدة تعد ركيزة أساسية لرؤية الإمارات الرامية إلى تكوين قطاع رعاية صحية عالمي المستوى".

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وناقشت الندوة استراتيجيات التأقلم مع الضغوطات ومشاعر القلق خلال فترة الإغلاق الحالية حيث نصحت سارة راسمي الجميع بقضاء بعض الوقت كل يوم للتفكير وإعادة التواصل مع أنفسهم لأن ذلك يمنح الطاقة اللازمة لمجابهة التحديات بكفاءة .

وبالنسبة إلى حماية الصحة النفسية والعاطفية للأطفال الآن وعندما يعودون إلى المدارس نصح الدكتور محمد طاهر أولياء الأمور بإعطاء أطفالهم قدرا قليلا وكافيا من المعلومات حول الوباء. فيما دعا ماهر الحسان الشركات إلى التعاطف مع موظفيها خلال فترة الإغلاق، واختتم مروان عبد العزيز جناحي الندوة الإلكترونية الثانية لـ"أدفانس هيلث"-التي نظمت بالشراكة مع" Synapse Medical وConnect Communications " - عبر دعوة الجميع إلى تعزيز الإيجابية والحفاظ على السلامة والالتزام بالتوصيات الحكومية مع بدء عملية تخفيف القيود .

يذكر أن مجمع دبي للعلوم يستضيف سلسلة ندوات "أدفانس هيلث" بهدف التشجيع على مشاركة المعلومات والترويج لفرص بناء العلاقات الاحترافية في الإمارات..

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