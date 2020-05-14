سماعات الأذن تتسبب فى نمو "عفن الأذن" لطفل صينى يبلغ من العمر 10 سنوات

قد تعتقد أن جسم الإنسان لديه طريقة ما لمنع نمو العفن، حتى في الفتحات المظلمة والمعزولة مثل قنوات الأذن، ولكن اتضح أنه مع الظروف المناسبة يمكن أن تحدث الالتهابات الفطرية في أذنينا،

حيث أفاد أطباء في مستشفى شونيي للنساء والأطفال في بكين مؤخراً عن حالة طفل صغير جاء مع والدته يشكو من آلام في الأذن وإحساس شبيه بالاختناق.

عند الفحص ، تم تشخيصه بأنه فطار قناة الأذن ، أو بعبارات بسيطة - العفن في قناة الأذن، بحسب ما ذكر موقع odditycentral.

فطر الأذن



يمكن أن تتنوع أسباب فطار قناة الأذن ، ولكن في هذه الحالة بالذات تم إثبات أن العدوى ناتجة عن مجموعة من العوامل، حيث اعتاد الصبى البالغ من العمر 10 سنوات على وضع أصابعه فى أذنيه،

حتى أتلف الأنسجة الحساسة، نظرًا لأنه يستخدم أيضًا سماعات رأس داخل الأذن لفترات طويلة من الزمن، وهو ما منع التهوية الطبيعية لقنوات الأذن، وأتاحت الرطوبة نمو العفن.

سماعات الأذن



قال الدكتور وو يوهوا ، من قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرقبة في مستشفى Shunyi للنساء والأطفال، إن زيادة الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة كانت من الآثار الجانبية لارتداء سماعات الرأس لفترة طويلة جدا،

ووفرت ظروفًا جيدة لنمو العفن، وتسبب في تلف الغشاء المخاطى.

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الصبي البالغ من العمر 10 سنوات يخضع للعلاج، وسيتعافى بالكامل فى غضون أسابيع،

ومع ذلك، يحذر الأطباء من أنه إذا تركت هذه العدوى الفطرية دون علاج يمكن أن تسبب جميع أنواع المشاكل التي تنتهى بفقدان السمع.

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