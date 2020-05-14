تعرف على أهم فوائد الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الخضراء تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع فأن هناك فوائدة عديدة لتناولها فى رمضان وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الفاصوليا الخضراء هى:



1:تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقوى الجهاز العصبى



2:تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من القرح والالتهابات وعسر الهضم.



3:تقوى العضلات والمفاصل و الجهاز المناعى قد يهمك أيضا: 5 أطعمة صحية يمكن تناولها بين الإفطار والسحور تعرّف على أسباب ألم الساق المزعج وأبرزها تشنّج العضلات والجفاف

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