تعرف على كيفية صناعة قناع الوجه من ملابسك للوقاية من عدوى كورونا

مع حث البريطانيين على العودة إلى العمل يتم تشجيع العائلات على قطع القمصان القديمة لصنع أقنعة وجه خاصة بهم لارتدائها في الأماكن العامة لحمايتهم من عدوى كورونا، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنه يجب على الناس ارتداء غطاء للوجه في وسائل النقل العام أو المتاجر لأنها تساعد على الحد من انتشار الفيروس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأضافت أن أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوع في المنزل يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر، ولكن يجب الحفاظ على الأقنعة الجراحية أو أجهزة التنفس الصناعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

فمع ارتفاع درجة حرارة الطقس ، سيغادر معظمنا الأوشحة في فصل الصيف لذا كيف يمكنك عمل قناع الوجه الخاص بك؟ وفقا لمعايير الطبيب للمراكز الامريكية لمكافحة الأمراض.

وفقًا للنصيحة الرسمية ، يجب أن تغطي أغطية وجه القماش فمك وأنفك مع السماح لك بالتنفس بشكل مريح، يمكن أن يكون بسيطًا مثل الوشاح أو الباندانا التي ترتبط خلف الرأس.

اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين قبل وضعه وبعد خلعه وبعد استخدامه، تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك في جميع الأوقات وتخزين أغطية الوجه المستخدمة في كيس بلاستيكي حتى تتاح لك الفرصة لغسلها.

لا تلمس الجزء الأمامي من غطاء الوجه أو اى جزء من غطاء الوجه كان على اتصال بفمك وأنفك فبمجرد إزالته ، تأكد من تنظيف أي أسطح لمسها غطاء الوجه، يجب أن يغسل غطاء الوجه بانتظام.

خطوات عمل الكمامة الطبيبة من القميص والقماش

1: قم بقطع خط مستقيم عبر عرض القميص (الأمامي والخلفي) حوالي 20 سم من أسفل القميص.

2: قم بعمل قطع أفقي 15 سم من خلال جانبي النسيج الموازي لأعلى المستطيل.

3: قطع أسفل القماش حتى تصل إلى 2 سم تقريبًا فوق الحافة السفلية.

ومن هنا ، قم بعمل قطع 15 سم آخر يعمل بالتوازي مع الجزء السفلي من القماش لعمل مستطيل يمكن التخلص منه.

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4: لعمل الروابط ، قم بفتح حافة الشريطين الطويلين من القماش، افتح قطعة القماش الرئيسية وضعها على الفم والأنف.

تعمل الشرائط الأربعة كعلاقات لتثبيت غطاء القماش في مكانه ويجب ربطها خلف الرأس وحول العنق.



العناصر التي تحتاجها لتغطية وجه القماش

1: قص مربعين من القماش القطني مقاس 25 سم × 25 سم و تكدس المربعات فوق بعضها البعض.

2: قم بطيها على جانب واحد بمقدار 3/4 سم ، ثم كرر على الجانب الآخر، اصنع قناتين عن طريق طي الطبقة المزدوجة من القماش فوق 1.5 سم على طول كل جانب وخياطتها.

3: مرر بطول 20 سم من الشريط المطاطي (أو الشريط القماش) من خلال الحاشية الأوسع على كل جانب من جوانب غطاء الوجه.

4: اسحب المطاط برفق بحيث تكون العقدة مطوية، وجمع جوانب الغطاء على المطاط واضبطه بحيث يناسب الغطاء وجهك

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