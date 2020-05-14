5 وصفات طبيعية لتقوية الأظافر بمكوّنات بسيطة مُتوفّرة في المنزل

القاهرة – لايف ستايل
تتعرض الأظافر بشكل دائم للمواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف المنزل أو طلاء الأظافر، مما يتسبب في ضعفها وهشاشتها مع مرور الوقت، لذلك ينصح بارتداء قفازات مطاطية لحماية الأظافر، مع تناول أطعمة غنية بالزنك مثل البيض والحليب واللفت الغني بحمض الفوليك، بالإضافة إلى تطبيق وصفات طبيعية لتقوية الأظافر، والتي أشار إليها تقرير منشور بموقع "diybeautyideas".
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر:
شمع العسل وزيت الزيتون
ينصح بإذابة 30 جم من شمع العسل على نار خفيفة، مع إضافة 30 مل من زيت الزيتون وزيت الجزر و 10 مل من زيت السمسم، مع التحريك على النار لمدة 15 دقيقة، ثم يرفع الوعاء عن النار، ويغطى ليبرد، ثم يوضع على الأظافر مرتين أو ثلاث خلال اليوم.
البصل
ينصح بتقطيع البصل إلى نصفين، واستخدام نصف لتدليك الأظافر والجلد، مع تكرار الوصفة لمدة 10 أيام متتالية على الأقل.
زيت إكليل الجبل وعصير الليمون
ينصح بسكب بضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطرى وعصير نصف ليمونة طازجة فى وعاء بالماء الساخن، ثم الانتظار حتى تدفأ ثم نغمر اليدين فى الوعاء لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم ندلك الأظافر بزيت زهرة الربيع.
قناع الطين
ينصح بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقناع الطين مع ثلاث قطرات من زيت اللافندر الأساسي، مع تقليب الخليط، وتخزينه فى برطمان ووضعه فى مكان بارد، ثم فرك الخليط على الأظافر والجلد ثم تركه حتى يجف ثم شطف اليدين بالماء الدافىء، مع وضع كريم للترطيب .
قناع البطاطا والأفوكادو
ينصح بهرس البطاطس المسلوقة وخلطها مع ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو وعصير نصف ليمونة، وإضافة الخليط على الأظافر والجلد، ثم الانتظار لمدة نصف ساعة، وشطف اليدين بالماء الدافىء وترطيب اليد .
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