قصص تكبر قلوبهم - قمر والحلوى اللذيذة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:58 مساءً - ما أجمل أن نقضي أيام رمضان في مشاهدة قصص "كيندر"! فالكبار والصغار يحبون حكاياتها، ويجتمعون حول قمر، ومغامراتها الرائعة. فما رأيك في التعرف إلى قصة قمر وحلوى قوس قزح؟

قصة قمر والحلوى اللذيذة هي واحدة من أجمل القصص التي تقدمها "كيندر" في قصص تكبر قلوبهم الرائعة، لتساعد الأمهات على زراعة القيم الإنسانية في قلوب أطفالهم على غرار فعل الخير والتصرف بلطف.

هذه القصص تمت حياكتها بعناية لتكون مسلية وأنيقة، وتشد الأطفال من كل الأعمار. شاهدي أطوار القصة الممتعة على قناة "كيندر" الرسمية:



في هذه الحكاية ، تقف قمر وأخوها رامي لشتراء المثلجات اللذيذة. لكن بعض الأحداث غير المتوقعة ستجعل قمر تتعلم درساً لن تنساه. شاهدي مع صغيرك تجربة قمرالرائعة، وكيف حصلت على حلوى لذيذة وبألوان قوس قزح. وبعد متابعة الحلقة، جربي أن تسألي طفلك عن تفاصيل القصة، والنقاط التي بقيت راسخة في ذهنه وقلبه.

حلوى

شاهدي كيف يسعد طفل

الفيديو

لك بالتفاصيل الرائعة في القصة، وكيف يتفاعل مع أطوارها خلال رمضان زوري قناة Kinder Arabia لمتابعة قصص قمر الرمضانية ، فطفلك يستحق الأفضل دوما.