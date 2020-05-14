قصص تكبر قلوبهم - قمر والحديقة المميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:58 مساءً - ننتظر كلنا شهر رمضان لنتشارك الفرحة، وننعم بأسعد الأيام، وحتى نشهد قصص قمر الرائعة. فقمر هي صديقة كل الأطفال، ويحبها الكبار والصغار! وكعادتها تقدم "كيندر" لكل الأطفال قصة جميلة وعبرة رائعة يكتشفونها في نهاية الحكاية.

في الحديقة تبدأ مغامرة قمر مع أصدقائها، وفي الحديقة تكتشف قمر الإحساس بالمسؤولية. شاهدي مع صغيرك تفاصيل المغامرة الرائعة، واجعليه يكتشف المعاني الجميلة المخبأة بعناية في القصة.



قمر، صديقة كل الأطفال، تكتشف هذه المرة معني المسؤولية، قد تبدو فكرة كبيرة على أذهان الصغار، لكن "كيندر" تقدمها بطريقة رائعة وسلسلة، في مجموعة قصص تكبر قلوبهم. ابحثي مع طفلك عن الهدايا الصغيرة المخبأة في أرجاء القصة، واستمتعي بسماع رأي طفلك وردود فعله عند مشاهدة الحكايات المصورة التي تقدمها "كيندر" لكل الأطفال.

اكتشفي في قناة Kinder Arabia على اليوتيوب أجمل القصص والحكايات، وشاهدي كيف يبني طفلك وجهة نظر صغيرة ومميزة عن القيم الإنسانية الخالدة، لأن أطفالنا اليوم، هم أبناء وبنات العالم غدا.

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