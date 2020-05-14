معهد باستور الفرنسي يعمل على 3 مشروعات لتطوير لقاح ضد وباء كورونا

الخميس 14 مايو 2020

المراكز البحثية حول العالم تبذل جهوداً جبارة وتسابق الزمن من أجل أن يخرج إلى النور لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ويعمل معهد باستور الفرنسي على 3 مشروعات لتطوير لقاح ضد وباء كوفيد-19، ترتكز النسخة الأكثر تقدما منها على لقاح معدل ضد الحصبة، يتوقع أن تظهر أولى نتائجه في أكتوبر المقبل بحسب سكاي نيوز.

وفي إجابة عن سؤال بشأن الجدول الزمني للتجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19 الذي يستند إلى نسخة معدلة للقاح ضد الحصبة، قالت منسقة البرامج المتعلقة باللقاحات، كريستيان غيرك. "نتوقع الحصول على الضوء الأخضر (اللازم لإطلاق التجارب السريرية) في يوليو.

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وأضافت أن التجارب ستبدأ فورا بعد الحصول على هذه الموافقة.

ويرتقب أن تصدر أولى نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر. والمرحلة الثانية أو المرحلة الثانية والثالثة مقررة مطلع ديسمبر".

وردا عن سؤال بشأن إمكانية تحول "التجارب السريرية في المرحلتين الثانية والثالثة" الرامية أساسا إلى إثبات فعالية اللقاح، إلى أول حملة تلقيح محددة الهدف، في ظل تفشي كوفيد-19، قالت: "ليس مباشرة. لكن فور جمع معلومات كافية بشأن نوعية اللقاح وسلامته وفعاليته ومناعته، يمكن التقدم بطلب عاجل لاستخدامه من قبل منظمة الصحة العالمية.