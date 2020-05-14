فوائد الشوكولاتة الداكنة بالمكسرات.. تعرف عليها

الخميس 14 مايو 2020

تتمتع الشوكولاتة بفوائد عدة للجسد والنفس على حد سواء؛ إذ إنها مفيدة لصحة القلب من ناحية وتساعد على الشعور بالسعادة من ناحية أخرى.



ويقول البروفيسور يوهانس جورج فيكسلر، أخصائي التغذية العلاجية الألماني، إنَّ الشوكولاتة الداكنة أفضل للصحة من الشوكولاتة الفاتحة؛ نظراً لاحتوائها على الكاكاو بنسبة تتراوح بين 70 و80%.

ويزخر الكاكاو بمركبات "الفلافونويد"، التي تحافظ على مرونة الأوعية الدموية وتساعد على خفض ضغط الدم قليلا.

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لذا تسهم الشوكولاتة الداكنة، خصوصاً المحتوية على مكسرات، في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبشكل عام تعد الشوكولاتة الداكنة أفضل للصحة من الشوكولاتة الفاتحة؛ نظراً لاحتواء الشوكولاتة الفاتحة على نسبة سكر ودهون أعلى.

خبيرة التغذية الألمانية، إنجريد آكر، تشير إلى أن الشوكولاتة غنية بالحمض الأميني "التربتوفان"، الذي يساعد على إفراز هرمون السعادة "السيروتونين" في الجسم، وبالتالي تساعد الشوكولاتة في مواجهة اعتلال المزاج والاكتئاب.

لذا تنصح آكر بدمج الشوكولاتة في النظام الغذائي الصحي المتوازن مع مراعاة تناولها باعتدال حتى أثناء اتباع حمية غذائية أيضاً.

وتوضح أن الحظر التام للشوكولاتة يؤدي إلى زيادة النهم تجاهها عملاً بمبدأ "الممنوع مرغوب".