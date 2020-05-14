القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة جديدة أن أكثر من ثلث المرضى الذين يُعالجون من مرض "كوفيد- 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في مدينة نيويورك الأمريكية، أصيبوا بتلف كلوي حاد، وأنَّ 15% احتاجوا إلى غسيل كلوي.
وأجرى الدراسة، التي ظهرت نتائجها، الخميس، فريق من شركة "نورثويل هيلث"، أكبر مؤسسة لتوفير الرعاية الصحية في ولاية نيويورك.
وقال الدكتور كينار جافري، الذي شارك في إجراء الدراسة، وهو الرئيس المشارك لقسم طب كلى الأطفال في "هوفتسرا/نورثويل" في جريت نيك بولاية نيويورك: "اكتشفنا في أول 5449 مريضاً أن 36.6% أصيبوا بتلف حاد في الكلى".
ويحدث التلف الكلوي الحاد عندما تتوقف الكلى عن أداء وظيفتها وتعجز عن تنقية السوائل في الجسم البشري.
وأشار جافري إلى أن من هؤلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوي احتاج 14.3% عمليات غسيل كلوي.
وهذه الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "كيدني إنترناشيونال"، تعد الأكبر من نوعها حتى الآن التي تتعمق في بحث إصابات الكلى عند مرضى "كوفيد- 19".
وفحص جافري وزملاؤه السجلات الطبية لـ5449 من مرضى "كوفيد- 19" الذين دخلوا المستشفيات في الفترة من أول مارس/آذار إلى 5 أبريل/نيسان.
وتابع جافري أن الفشل الكلوي حدث في حالات كثيرة تقريباً في الوقت الذي احتاج فيه المرضى توصيلهم بأجهزة تنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب الكليتين.. دراسة عن ضحايا نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.