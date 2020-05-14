علاجات منزلية بسيطة لتخفيف آلام الدورة الشهرية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الشعور بعدم راحة مع وجع في البطن وأسفل الظهر من الأعراض الشائعة للدورة الشهرية، فخلالها يحدث انقباض في عضلات الرحم مما يجعل المرأة تشعر ببعض التقلصات وأحياناً بالغثيان والقيء والصداع.

وبحسب الأطباء، لا يوجد سبب محدد لاختلاف درجة معاناة الدورة الشهرية بين سيدة وأخرى إلا أن هناك عددا من العوامل المرتبطة بالألم الشديد وهي غزارة الدورة الشهرية، إو إنجاب الطفل الأول أو وجود إنتاج مفرط أو حساسية للبروستاجلاندين، وهو هرمون يؤثر على رحمك أو استخدام وسائل منع الحمل.

أما بالنسبة للتشنجات الخفيفة والمؤقتة، فيمكنكِ الاستعانة ببعض العلاجات المنزلية التي قد توفر لكِ الراحة.

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

هناك العديد من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والتي لا تستلزم وصفة طبية وتخفف من ألم الدورة الشهرية والنزيف الغزير، إذ تساعد على خفض إنتاج هرمون البروستاجلاندين.

أكياس الماء الساخنة

إن وضع أكياس الماء الساخنة على البطن وأسفل الظهر قد تخفف من الألم، إذ وجدت الدراسات أن وضع الأكياس التي تحتوي على ماء ساخن بدرجة حرارة 40 درجة مئوية يكون له تأثير فعال تماما مثل الإيبوبروفين.

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وإذا لم يكن لديكِ أكياس الماء الساحنة أو الوسادة الدافئة، قومي بأخذ حمام دافئ أو استخدمي منشفة ساخنة.

التدليك بالزيوت العطرية

يمكن أن يساعد العلاج بالتدليك لمدة 20 دقيقة في تقليل آلام الدورة الشهرية، إذ بينت الدراسات أن تدليك البطن خلال الدورة الشهرية يعمل على تقليل الألم بشكل كبير وفوري.

ويمكن استخدام بعض الزيوت العطرية مثل الخزامى والمريمية والبردقوش أو الزيوت النباتية مثل زيت بذور العنب أو زيت اللوز الحلو.

الابتعاد عن بعض الأطعمة

هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها أثناء الدورة الشهرية، لأنها تسبب الانتفاخ واحتباس الماء مثل الأطعمة الدسمة والكحول ومشروبات الغازية والكافيين والأطعمة المالحة.

فالتقليل من تلك الأطعمة أو عدم تناولها أساسا، يساعدك في تخفيف من التقلصات، واشربي شاي النعناع أو الماء الساخن المنكه بالليمون، وتناولي وجبات خفيفة من الفاكهة مثل الفراولة أو التوت.