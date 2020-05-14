تعرَّف على أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر

يعدّ الشاي الأخضر من الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لكن في حالة الإفراط في تناوله يعرض الجسم لبعض الأضرار التي يجب التعرف عليها، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED".

يحتوي الشاي الأخضر علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ولكن الإفراط في تناوله يعد من الأمور التي تعرض الجسم لبعض الأضرار، ومنها:

- يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، وتعد من العناصر الأساسية التي يتكون منها الشاي الأخضر، وعند الإفراط في تناوله، قد يكون سامّاً للخلايا، كالكبد.

- يتسبب الإفراط في تناول الشاي الأخضر، إلى الشعور بألم شديد في الكبد، بسبب تراكم مادة الكاتيكين التي تتسبب في تسمم الخلايا ومنها الكبد، ولذا عليك عدم الإفراط في تناوله.

- يؤثر الإفراط في تناول الشاي الأخضر، على العديد من أجزاء الجسم، ومنها أيضا البنكرياس، هذا العضو الهام الذي يساهم بشكل كبير في إفراظ مادة الجلوكوز وتنظيم نسبة السكر بالدم.

- يتسبب الإفراط في تناول الشاي الأخضر، إلى حدوث تأثير سلبي على صحة الغدة الدرقية، ويتسبب في حدوث تغير في نسبة الهرمونات المسئولة على إفرازها الغدة.

- في بعض الأحيان يتعرض الأشخاص الذين يتناولون ويسرفون في تناول الشاي الأخضر، إلى التعرض لبعض المشاكل في المعدة، ومن أبرزها والتعرض للإمساك.

- يتسبب الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلي الإصابة بنقص بنسبة الحديد في الجسم، وهذا الأمر يعرض الشخص المصاب بالهبوط والدوخة وعدم القدةعلي التركيز، لأن نقص الحديد يتسبب في الإصابة بالأنيميا.

- الإفراط في تناول الشاي الأخضر يتسبب في تقليل فرص إمتصاص الكالسيوم بالجسم، وهذا يعني زيادة فرص الإصابة بالهشاشة العظام، وحدوث مشاكل في العظام.

- يحتوي الشاي الأخضر علي نسبة عالية من الكافيين، ولذا فالإفراط في تناوله يتسبب في الإصابة بالأرق، والتوتر والقلق، ولذا عليك عدم الإفراط في تناوله.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الأشخاص الذي يتناولون كميات كبير من الشاي الأخضر أي أكثر من 5 أكواب يوميا، يتعرضون للعديد من الأعراض ومنها الصداع، والعصبية المفرطة، والأرق، وحرقان في المعدة، وزيادة ضربات القلب.

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