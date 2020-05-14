تعرف على فوائد "الجريب فروت" لمرضى "السكري" و"القلب"

تمتلك هذه الفاكهة فيتامينات "سي" و"د" و"بي1" والكثير من الفيتامينات الأخرى، كما أنها تساعد على تقوية الدورة الدموية، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وتعزيز تأثير حمض الأسكوربيك، وتناول "الجريب فروت" يؤدي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي ويساعد على توازن ضغط الدم، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه لها تأثير مفيد على الجلد الذي يبقيه حيويا، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الفاكهة هي منخفضة السعرات الحرارية ، وهو أمر مهم لأولئك الذين يرغبون في إنقاص أوزانهم، كما تساعد الكبد في عمله وتخفض مستوى الكوليسترول، وكل هذا يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية ومرض السكري.

وللوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، يوصي الأطباء بتناول حوالي من 2 إلى 3 حبات من الجريب فروت في الأسبوع، مشيرين إلى أن الوقت الأفضل للقيام بذلك هو منتصف النهار بعد الطعام، وفق موقع "vlg-media"، ولا ينصح الأطباء من يعانون من زيادة حموضة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي بتناول هذه الفاكهة. مشيرين إلى أنها تمتلك حموضا تضر بمينا الأسنان، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تسوسها، حيث ينصح الأطباء بشطف الفم بعد تناولها مباشرة.

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