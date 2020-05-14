تعرف على أسباب نزول دم بعد العلاقة الزوجية ومتى يجب زيارة الطبيب

لقد انتهيت للتو من ممارسة الجماع مع شريكك، ولاحظت نزول الدم؟ ما سبب نزول دم بعد العلاقة الزوجية بعد الدورة؟ متى يجب عليك زيارة الطبيب؟ تعرف عليها من خلال هذا المقال، ففي معظم الأحيان لا يعتبر نزول الدم بعد العلاقة الزوجية شيئا كبيرا، وقد يختفي من تلقاء نفسه، لكن من الممكن أن يشير في بعض الأحيان الى مشكلة أكبر. اليكم التفاصيل

أسباب نزول دم بعد العلاقة الزوجية بعد الدورة

يعرف نزول الدم بعد العلاقة الزوجية طبيا باسم نزيف ما بعد الزواج، يحدث لدى النساء من جميع الأعمار، ولدى النساء الأصغر سنا الذين لم يصلوا الى سن انقطاع الطمث قد يكون المصدر عادة عنق الرحم، اليكم بعض الأسباب الاخرى:

1. ضمور المهبل أو الجفاف

يتعلق هذا عادة بنقص الاستروجين (غالبا ما يظهر بعد انقطاع الطمث) إذا كان الجفاف شديدا في المهبل قد يسبب احتكاك الجماع نزيفا، ويمكن أن يعالج عن طريق استخدام التشحيم أثناء ممارسة الجماع، اذا كان الاستروجين هو المشكلة، فقد يوصي طبيبك العلاج بالهرمونات البديلة في شكل أقراص أو كريم.

2. عنق الرحم

هو التهاب قد يسبب النزيف أو تغيير في افرازاتك المهبلية. الأسباب المحتملة تشمل:

- الأمراض المنقولة جنسيا مثل الكلاميديا.

- التهاب المهبل البكتيري، أو عدم توازن البكتيريا التي تحدث بشكل طبيعي في المهبل.

- داء المشعرات، أو العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي من الطفيليات.

- يمكن أن يعالج عن طريق المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب لك.

3. الأورام الحميدة في عنق الرحم

هو عبارة عن نمو في فتحة عنق الرحم تنتج احيانا عن التهاب مزمن أو تغيرات هرمونية، وهذه المشكلة من شأنها أن تسبب نزول دم بعد الجماع في غير موعد الدورة الشهرية.

4. هبوط الرحم

إذا خرج الرحم من وضعه الطبيعي، من الممكن أن يسبب النزيف، وقد يوصي طبيبك بفقدان الوزن أو تمارين كيجل لتقوية العضلات في المنطقة، في الحالات الأكثر شدة يمكن لطبيبك ادخال حلقة لدعم الأنسجة أو إجراء عملية جراحية لاصلاحها.

5. الافات

الافات الموجودة في عنق الرحم غالبا ما تكون حميدة، لكن قد تسبب النزيف بعد الجماع. يمكن لطبيبك يقوم بازالة الافات عن طريق الليزر أو التجميد.

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6. أسباب اخرى لنزول الدم بعد الجماع

هناك بعد الأسباب الأخرى التي من شأنها أن تسبب نزول الدم بعد الجماع عند المرأة، ونذكر منها أيضًا:

- نزيف الرحم الطبيعي اذا كنت قد بدأت الدورة الشهرية أو اذا انتهت للتو.

- القروح التناسلية التي تسببها القوباء أو حالة اخرى.

- سرطان عنق الرحم أو المهبل أو الرحم.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من شيء غير طبيعي، فإن رحمك يتحدث إليك ويقول شيئا غير صحيحا، وهذا ليس بالأمر السيء بالضرورة، ولكن اذا كان الأمر مكررا ومؤلما، فعليك بزيارة الطبيب على الفور.

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