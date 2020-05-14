5 نصائح لإدارة الخلافات الزوجية أمام أبنائهم لتجنّب تأثيرها عليهم

يمتلئ كل بيت بالعديد من الخلافات الزوجية التي تتسبب في شجار دائم بين زوجين، قد يصل أحيانا للتراشق بالألفاظ والضرب أو تكسير بعض قطع الأثاث في المنزل، وهذا المشهد يؤثر بشكل سلبي على نفسية الطفل، ويجعله عدوانيا أو يعاني من مشاكل في التركيز وغيرها من المشاكل النفسية، لذلك يجب اتباع بعض النصائح لتجنب رؤية الطفل لمشاجرة بين والديه، والتي أشار إليها تقرير منشور بموقع "parenting.firstcry".

تجنب المشاجرات أمام الطفل

يجب على الوالدين تجنب الشجار أمام الطفل، ومطالبة الزوجة لزوجها، بضرورة الذهاب لغرفة أخرى ، لمناقشة المشكلة، أو الخلاف وحلها بعيداً عن الأطفال.

استخدام الكلمات الرقيقة

يجب على الزوج أو الزوجة، استخدام الكلمات الرقيقة، والأسلوب المهذب عند معاتبة الطرف الأخر مثل البدأ بجملة "أفهم أنك مشغول" أو "أعلم أنك كنت تعمل طوال اليوم" قبل التحدث عن الشكوى.

نقد الشريك

إذا ارتكب شريكك خطأً، يعتبر أفضل طريقة للتعامل معه، هو تقديم حل بدلاً من إلقاء اللوم له أمام الطفل، مما يجعل الطفل يشعر بالأمان وأن جميع المشاكل لها حلول دائمًا.

روح الفريق

يجب على الزوجين أن يحرصان على حل مشاكلهم بالتفكير معاً أمام الطفل دون اللجوء للشجار، حتى ينشأ الطفل على أن جميع المشاكل تستلزم التعاون للتفكير في إيجاد حل للمشكلة.

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فهم وجهة نظر الشريك

يجب على أحد الزوج أن تمنح زوجها فرصة التعبير عن نفسه ووجهة نظره تجاه الموضوع محل النقاش، دون اللجوء للشجار أمام الطفل، مما يساعد على تربية الطفل على ضرورة فهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل الحكم على تصرفاته، أو توجيه نقد له، مما يساعد على استقرار حياتكم الزوجية وتجنب الخلافات والمشاكل المستمرة والتي تؤثر بشكل سلبي على نفسية الطفل.

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