الأميرة شارلوت أول ملكية تُغادر العزل المنزلي في حزيران المقبل

أعلنت بريطانيا إنهاء حالة الإغلاق التي التزمت بها الفترة الماضية بعد تفشي فيروس "كورونا"، ومن المتوقع أن تكون الأميرة شارلوت ابنة دوق ودوقة كامبريدج، أول ملكية تغادر الحجر الصحي المنزلي يونيو المقبل.

وفى حال حدوث ذلك ستكون الأميرة شارلوت، البالغة من العمر 5 سنوات، أول فرد فى عائلتها و أول شخص ملكى يغادر الحجر، بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الأحد، عن هدفه بإعادة فتح المدارس في الشهر المقبل، سيُسمح لشارلوت بالعودة إلى توماس باترسي، ولكن بدون الأخ الأكبر الأمير جورج وفقًا لما ذكره موقع مجلة "hello".

كشف بوريس أن خطوات إعادة فتح المدارس ستشمل إرسال الاستقبال، وتلاميذ السنة الأولى والسنة السادسة أولاً، و بما أن شارلوت موجودة حاليًا فى السنة الأولى، فسيُسمح لها بالعودة ومع ذلك، فإن جورج موجود حاليًا في السنة الثانية، لذا لم يتم الكشف عن تاريخ عودته إلى المدرسة حتى الآن من خلال الخطط الحكومية.

أعلن بوريس خلال عطلة نهاية الأسبوع لخططه المقترحة، قائلا: "أعتقد بأننا قد نكون فى وضع يسمح لنا ببدء إعادة فتح المتاجر على مراحل والسماح للتلاميذ الأساسيين بالعودة إلى المدارس، على مراحل، بدءًا من الاستقبال، السنة 1 والسنة 6، طموحنا هو أن يواجه التلاميذ الامتحانات فى العام المقبل، وسنضع قريبًا إرشادات تفصيلية حول كيفية جعلها تعمل في المدارس والمحلات التجارية وفي وسائل النقل".

لكن ما هو ما موقف وليام وكيت؟ موقف كيت ووليام لم يتضح بعد هل سيقرران مواصلة الدراسة فى المنزل حيث تقيم العائلة حاليا فى منزل نورفولك، أما سيعودون إلى لندن، مع الإشارة إلى أنهم لن يواجهوا أي عقوبة لإبقائها في المنزل إذا شعروا أن هذا هو المكان الذى ستكون فيه أكثر أمانًا من العدوى.

وقال المتحدث الرسمي باسم بوريس عندما سئل عما إذا كان الآباء سيواجهون غرامات على إبقاء أطفالهم في المنزل "الجواب القصير هو أنهم لن يفعلوا.. في حين أننا لن نعاقب الآباء على إبقاء الأطفال في المنزل، فبمجرد أن يصبحوا مؤهلين للعودة إلى المدرسة، فإننا سنشجعهم بشدة على ذلك".

وكشفت كيت ميدلتون بالضبط عما تعلمه جورج وشارلوت في المدرسة. قالت: "لقد وضعت المدرسة تحديًا لجميع الأطفال وهم يحاولون حاليًا تعلم كلمات الأغنية التي سنلتقي بها مرة أخرى، لذا كان من الرائع حقًا أن يتم لعبها كل يوم".

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