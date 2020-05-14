موسكو - لايف ستايل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سيدة تتنقل بين قطع الجليد المتحركة بسبب ارتفاع درجات الحرارة معرضة حياتها وحياة أولادها للخطر.ويظهر الفيديو سيدة من مدينة ياقوتيا شرقي روسيا وهي تنتقل بين قطع الجليد المتأرجحة رفقة ابنيها دون أي شروط للسلامة، وتتخذها كوسيلة للترفيه مع ارتفاع درجات الحرارة.هذا وتعرضت السيدة إلى موجة انتقادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أين ومتى تم التقاط هذه اللقطات. وقد يهمك أيضًا:

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كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تُغامر بأولادها وتتنقل بين قطع جليدية متحركة والقضاء يفتح تحقيقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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