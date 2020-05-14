الأميرة شارلوت أول من يُغادر العزل الصحي من أفراد أسرتها المالكة

الأميرة شارلوت " Princess Charlotte"، ابنة الأمير وليام "Prince William" وزوجته كيت ميدلتون "Kate Middleton" دوقة كمبريدج، قد تكون أول من يغادر العزل الصحي المنزلي من أفراد أسرتها وأفراد العائلة المالكة البريطانية بأسرها، وذلك طبقا لما أعلنته الحكومية البريطانية في يوم الأحد في هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون " Boris Johnson"، كان قد أعلن هذا الأسبوع عن خطة الحكومة للتقليل تدريجيا من القيود التي فرضت على حياة وحركة المواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس الحكومة، وتتضمن خطة الحكومة إعادة فتح المدارس تدريجيا في بريطانيا، في الشهر المقبل، لطلاب الصفين الأول والسادس فقط، مما يعني أن الأميرة تشارلوت سيسمح لها بالعودة لاستئناف دراستها في مدرستها توماس باترسي، لكونها من طلاب الصف الأول في المدرسة، ولكن ليس شقيقها الأكبر الأمير جورج "Prince George" والذي يدرس في الصف الثاني في نفس المدرسة.

الأمير جورج والأميرة تشارلوت، تابعا دراستهما طوال الأسابيع الماضية في منزل أسرتهم الريفي، آنمر هول " Amner Hall" في مقاطعة نورفك البريطانية، وبمساعدة والديهما، وفي الأسبوع الماضي، وخلال مكالمة مرئية لكيت كيت مع مجموعة من المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية في دار رعاية المسنين في شرق ساسكس، بمناسبة احتفالات يوم النصر في أوروبا، كشفت كيت عن أحد المشاريع الدراسية الجديدة لطفليها جورج وتشارلوت وكيف أن المعلمين قد شجعوا طفليها وبقية الطلاب على حفظ كلمات أغنية " We'll Meet Again" (سنلتقي مجددا) والتي غنتها المغنية الشهيرة دام (السيدة النبيلة) فيرا لين " Dame Vera Lynn" وأصبحت بمثابة أغنية وطنية شهيرة في زمن الحرب.

قد يهمك ايضاً:

كيت ميدلتون تكشف عن حب ابنتها تشارلوت للتمثيل وتجربة محاكاة أداء العروض

الأمير ويليام ينشر صورًا جديدة لابنته الصغيرة شارلوت