الإمارات: 37 ألف فحص تكشف عن 698 إصابة بكورونا.. وشفاء 407

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الخميس، إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21,084 حالة.

وسجلت الوزارة حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 208 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 407 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6,930 حالة.