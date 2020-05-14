تخلصي من الصداع الناتج عن الأجهزة الإلكترونية بهذه الطرق

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي، يعمل الأفراد من المنزل،

وبذلك يقومون بالجلوس لساعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، ما يضعف ويجهد العين.

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع الناتج عن الأجهزة الإلكترونية وإجهاد العين بشكل مستمر، ما يؤدي إلى ضعف في النظر.

وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح ‏لتفادي الإصابة بالصداع وإجهاد العين نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية:

- قلل فترة استخدامها

- خذ فترة استراحة إذا كان عملك يتطلب ساعات خلف شاشات الأجهزة الإلكترونية

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- حافظ على إضاءة مناسبة وقلل من شدتها

- ابعد الشاشة عنك بقدر كاف

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