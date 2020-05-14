ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 98 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا حتى مساء اليوم وصل إلى 6975 حالة إصابة تعافى منها 6271 شخصاً.

وأشارت السطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز إلى وفاة امرأة (81 عاماً) ، قائلةً إن الوفاة الجديدة مرتبطة بالسفينة السياحية المنكوبة "روبي برينسيس".

وبذلك يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالسفينة إلى 22 حالة وفاة وإجمالي عدد الوفيات في أستراليا إلى 98 حالة وفاة.

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