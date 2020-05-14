جنوب إفريقيا تًسجل 698 إصابة بفيروس كورونا المستجد

سجلت جنوب إفريقيا اليوم 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12074 حالة مؤكدة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 4745 حالة، مقابل 219 حالة وفاة.
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