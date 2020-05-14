ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 172239 إصابة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933 ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723 حالة وفاة.

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