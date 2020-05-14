صحة ورشاقة

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 172239 إصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في البلاد ارتفع 933 ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723 حالة وفاة.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا

 

دراسة تؤكد أن شوربة الدجاج تقوي المناعة وتحارب كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 172239 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا