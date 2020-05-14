الصين تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الصين الليلة الماضية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين حالياً 82929 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633. قد يهمك أيضا: Advertisements الصين تسجل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دراسة تؤكد أن شوربة الدجاج تقوي المناعة وتحارب كورونا

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