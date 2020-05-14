كوريا الجنوبية تسجل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم، عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن 26 حالة من بين الحالات الجديدة كانت محلية المصدر، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 10991 شخصا.

وتوزعت الحالات المحلية على انتشون (12 حالة) وإقليم كيونغ كي (6) و3 حالات في كل من سيئول وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في كل من إقليمي كانغ وون، وتشونغ تشيونغ الجنوبي.

أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج وتم تسجيلها في سيئول وإقليم جولا الجنوبي، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي. ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

وأبلغت البلاد عن حالة وفاة جديدة أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة.

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وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 67 حالة يوم أمس ليرتفع المجموع إلى 9762 حالة. وتراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 39 شخصا إلى 969 شخصا.

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