السودان تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و9 حالات وفاة، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة للحد من تفشي فايروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : روسيا تعلن "نتائج مبشرة" لتجارب على عقار لعلاج فيروس "كورونا" دراسة تؤكد أن النساء أقل عدد وفيات بفيروس كورونا والسبب الهرمونات

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