ماليزيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها أن مجموع الحلات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 6819 حالة و112 حالة وفاة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : روسيا تعلن "نتائج مبشرة" لتجارب على عقار لعلاج فيروس "كورونا" دراسة تؤكد أن النساء أقل عدد وفيات بفيروس كورونا والسبب الهرمونات

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