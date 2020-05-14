الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا تتجاوز 200

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا تجاوز 200 اليوم وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من مايو .

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 27321 اليوم من 27104 بعد وفاة 217 مصابا خلال الليل.

وأشارت إلى أنه زاد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 229540 اليوم .

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