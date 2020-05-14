تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الفراولة

المقادير

- بسكويت : 250 غراماً

- جبن كريمي : 220 غراماً (بدرجة حرارة الغرفة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- كريمة الخفق : 500 مل (بدرج حرارة الغرفة)

- الزبدة : 100 غراماً (بدرجة حرارة الغرفة)

- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان

- سكر البودرة : 3 ملاعق كبيرة

- برش ليمون : 1 حبة

- عصير الليمون : نصف حبة

- مربى الفراولة : علبة (جاهزة)

- برش ليمون : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة:

1. ضعي البسكويت بمحضرة الطعام واطحنية ناعم.

2. أضيفي الزبدة على البسكويت واطنحي مجدداً حتى تتجانس مع البسكويت.

3. رصي قليلاً البسكويت المطحون بقاع صينية التشيز كيك، وأدخلي الصينية إلى الثلاجة.

4. ضعي الجبن الكريمي والكريمة السائلة بوعاء الخلط، واخفقي المكونات. ثم أخلطي 1 1/2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع القليل من الماء البارد و اخلطي ثم ضعي مزيج الجيلاتين بالمايكرويف لمدة 10 ثواني و اضيفي المزيج لخليط الجبن و الكريمة و اخفقي

ثم اضيفي السكر البودرة، وبرش الليمون وعصير الليمون. واخفقي مجدداً.

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5. وزعي الخليط السابق فوق طبقة البسكويت. وأدخلي القالب للثلاجة.

6. ضعي مربى الفراولة في وعاء ثم اخلطي باقي كمية الجيلاتين بالماء و ادخليه المايكرويف حتى يذوب و اخلطي المزيج مع الفراولة ، ووزعيه كطبقة أخيرة على الوجه.

7. أدخلي القالب للثلاجة قبل التقديم لمدة 4 - 5 ساعات.

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