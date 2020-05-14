تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الخشخش بالبسكويت

المقادير

- بسكويت : 100 غراماً (العادي / أو اللوتس)

- شعيرية : كيس (باكستانية)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- حليب مركز محلى : 150 غراماً الطريقة: 1. ضعي الشعيرية الباكستانية في قدر على النار وكسريها. 2. اضيفي الزبدة وحمري الشعيرية حتى تتحمر. 3. أضيفي الحليب المركز (المكثف) المحلى وحركي. Advertisements 4. كسري البسكويت بمحضرة الطعام. وضعيه بطبق جانبي. 5. غلقي القالب الدائري بورق النايلون، ثم ضعي كمية من الشعيرية، وشكليها على شكل كرة. ثم غلفيها من الخارج بالبسكويت المطحون قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضيربسكويت العيد بدون بيض تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب

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