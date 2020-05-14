تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى اللاتيه

المقادير

- جبنة : 250 غراماً (قشطية)

- حليب مركز محلى : علبة

- كريمة الخفق : كوب (سائلة)

- قهوة : 3 باكيت (لاتيه / بودرة / جاهزة)

- بسكويت : باكيت (شاي / سادة)

- حليب : كوب (سائل)

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين)

الطريقة:

1. في الخلاط الكهربائي ضعي الجبنة القشطية، والحليب المكثف (المركز) المحلى، وكريمة الخفق، وبودرة قهوة لاتيه، واخلطي جيداً حتى يتشكل لديك خليط كريمي متجانس القوام.

2. غطسي حبات بسكويت الشاي السادة في كوب الحليب وشكلي طبقة بقاع طبق البايريكس، ثم أضيفي طبقة من خليط الكريمة السابق.

3. كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ كمية الكريمة والبسكويت.

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4. أدخلي الطبق للثلاجة مدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم.

5. زيني ببودرة الكاكاو وقطعيه وقدميه بارداً.

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