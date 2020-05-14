روسيا تسجل 93 حالة وفاة و9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية فى روسيا اليوم عن تسجيل 93 حالة وفاة و9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق "روسيا اليوم".تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم حاجز المليون و650 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز" المتخصص فى رصد أرقام الاصابات بالفيروس فى مختلف أنحاء العالم، ويواصل فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و400 ألف حالة، وتقترب الوفيات من 296 ألف حالة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، وسجلت الولايات المتحدة 1,800 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأعلنت السلطات الصحية فى روسيا عن تسجيل 10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 242271 بالأمس، وفى ألمانيا تم تسجيل 101 وفاة جديدة بفيروس كورونا و798 إصابة جديدة. واعلنت الصين "بؤرة تفشى كورونا" عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفيما أفادت وزارة الصحة السودانية، بتسجيل 6 وفيات و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى أمس. يذكر ان فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل الصين، داخل مدينة ووهان ومنها انتقل إلى كافة العالم، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للسيطرة عليه، وفيما تواصل معامل الأبحاث فى مختلف دول العالم العمل بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال ضد الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

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