شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: كورونا يحفز طفرة في اضطرابات الدم الخطيرة لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة إيطالية الدول المتضررة من تفشى وباء فيروس كورونا من خطورته الشديدة على الأطفال، حيث إن الفيروس التاجى كورونا قد يكون تسبب في قفزة 30 مرة في حالات مرض التهابات الأطفال الخطيرة والنادرة.

ووفقا لتقرير لوكاله بلومبرج وجد تحليل مفصل من بيرغامو ، مركز بؤرة فيروس كورونا الإيطالية ، 10 حالات من مرض يشبه مرض كاواساكى لدى الأطفال ، مما أضاف إلى تقارير حول 90 حالة مماثلة من نيويورك وإنجلترا.

مرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5سنوات وعادة ما تتسبب في التهاب الأوعية الدموية وتورمها، تشمل الأعراض النموذجية الحمى والطفح الجلدي والعيون الحمراء والشفاه الجافة أو المتشققة أو الفم والاحمرار على راحة اليدين وباطن القدمين وتورم الغدد.

بينما يظل الأطفال في خطر أقل من البالغين الأكبر سنًا الذين يصابون بمضاعفات حادة بعد الإصابة بفيروس كورونا ، أظهر البحث الذي نشر في مجلة لانسيت الطبية أن خطرهم ليس صفرًا قد تحدث حالات في البلدان الأخرى المتضررة من الوباء ، وهو خطر يجب أن يؤخذ في الاعتبار في صياغة إرشادات بشأن متى وكيف يجب السماح للأطفال بالاختلاط.

وقالت أناليزا جيرفاسوني ، طبيبة أطفال بمستشفى بيرغامو الايطالية وأحد مؤلفي الدراسة ، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "وفقًا لتجربتنا ، فإن نسبة صغيرة جدًا من الأطفال المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض مرض كاواساكي ومع ذلك ، من المهم فهم عواقب الفيروس على الأطفال ، خاصة وأن البلدان في جميع أنحاء العالم تتصارع مع خطط لبدء تخفيف سياسات التباعد الاجتماعي".

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وأشارت أنه يعاني حوالي ربع الأطفال المصابين من مضاعفات قلبية ، ولكن الحالة نادرًا ما تكون قاتلة إذا تم علاجها بشكل مناسب من غير المعروف ما الذي يسبب الحالة ، ولكن يُعتقد أنه رد فعل مناعي غير طبيعي للعدوى.

وقال المؤلفون للدراسة إنه يجب تصنيف الحالات المرتبطة بـكوفيد 19 على أنها "مرض يشبه كاواساكي"، حيث كانت الأعراض لدى 10 مرضى يعانون من الالتهابات التي تم تشخيصها أثناء الوباء مختلفة وأكثر حدة مقارنة بـ 19 حالة مرض كاواساكي

أيضًا لم يستجب المرضى الذين عولجوا أثناء الوباء أيضًا للعلاج القياسي الجلوبولين المناعي الوريدي الذي يتطلب دواء إضافي من الستيرويد لمواجهة الاستجابة المناعية الشاذة أو "عاصفة السيتوكين" على الأرجح بسبب الفيروس التاجي كورونا.

وقال الباحثون إنه بينما ظهرت حالات الإصابة بالجائحة أعلى بنحو 30 مرة من المعتاد ، فإن المرض الشبيه بكاواساكي ربما لا يصيب أكثر من طفل واحد من بين كل 1000 طفل مصاب بفيروس كورونا.

وقال لورنزو دي أنتيجا ، أحد مؤلفي الدراسة: "بدأنا نرى تقارير حالة عن أطفال يتواجدون في المستشفيات بعلامات لمرض كاواساكي في مناطق أخرى تضررت بشدة من جائحة كوفيد 19". "تقدم دراستنا أول دليل واضح على وجود صلة بين الإصابة بكوفيد 19 وهذه الحالة الالتهابية ، ونأمل أن يساعد الأطباء في جميع أنحاء العالم ونحن نحاول السيطرة على هذا الفيروس غير المعروف."